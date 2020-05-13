مقترحات تعامل جامعة المنصورة مع امتحانات الدراسات العليا في ظل كورونا

ناقش الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث، الإجراءات التي سيتم تطبيقها على امتحانات الدراسات العليا بالنسبة للطلاب الوافدين الملتحقين للدراسة بالجامعة بعد قرار تعليق الدراسة في ظل الظروف التى تمر بها البلاد ومعظم دول العالم لمواجهة انتشار فيروس كورونا

وعقد نائب رئيس الجامعة لقاء "أون لاين" مع عدد من الطلاب الوافدين وتم مناقشة مشكلاتهم فى ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد وسفر البعض إلى دولهم.

ورصدت "الوطن" عددا من الإجراءات المقترحة للطلاب الوافدين الملتحقين بالدراسات العليا بجامعة المنصورة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد وقد انتهى إلى بعض المقترحات التالية.

1- امتحانات الدراسات العليا: سيتم عقد امتحانات الطلاب الوافدين بالجامعة والمتواجدين داخل جمهورية مصر العربية بعد انتهاء تعليق الدراسة ووفقا لجداول الامتحانات المعتمدة حسب كل كلية:

2- الطلاب الوافدون المتواجدون خارج جمهورية مصر العربية حاليا سوف تؤجل امتحاناتهم وتقبل اعتذاراهم عن دخول الامتحان ولا يتم احتساب هذه الفترة ضمن الفترة المطلوبة لإتمام الدرجة وستعقد الامتحانات في وقت لاحق عند التمكن من العودة إلى مصر وفقا للظروف وبعد التأكد من تاريخ وصولهم إلى مصر طبقا لجوازات السفر.

وبالنسبة لامتحانات المواد التكميلية: يتم تأجيل الاختبارات ويعقد امتحان في صورته التقليدية بعد نهاية تعليق الدراسة عند التحقق من العودة إلى مصر وفقا للظروف وبعد التأكد من تاريخ وصولهم إلى مصر طبقا الجوازات السفر

3- شرط الحصول على اللغة

صدر قرار نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا رقم 74 بتاريخ 30/3/2020 بتأجيل تقديم شهادة إجادة اللغة لطلاب الدراسات العليا لتكون شرطة لمنح الدرجة بدلا من كونها شرط تشكيل لجنة الحكم والمناقشة.

4- التسجيلات الجديدة

إمكانية عقد السمينارات للتسجيلات الجديدة Online

1- مناقشات الرسائل العلمية

يتم حاليا عقد مناقشات الرسائل العلمية عن طريق الفيديو كونفرنس بحضور الطالب وأحد أعضاء لجنة المناقشة والحكم على الأقل

إمكانية عرض موضوع مناقشة الرسائل العلمية عن طريق الفيديو كونفرنس لجميع أعضاء لجنة الحكم والمناقشة وكذلك الباحث على المجلس الأعلى للجامعات لاتخاذ القرار المناسب

تنص لائحة الدراسات العليا على مناقشة الرسالة العلمية خلال شهرين من تاريخ اعتماد فرار تشكيل لجنة المناقشة والحكم في الماجستير وفي الدكتوراه ثلاثة شهور ونتيجة للظروف الحالية ووجود بعض الطلاب خارج جمهورية مصر العربية لا يتم الالتزام بهذه المدة المحددة .

2- الرسوم الدراسية:

المدة ما بين موعد عقد اختبار الطالب وفقا لجدول الامتحانات بالكلية وموعد دخوله الاختبار الفعلي سيتم إسقاطها من الرسوم الدراسية: في حالة حصول الطالب على اعتماد قرار تشكيل لجنة المناقشة والحكم في الماجستير وفي الدكتوراه ولم يناقش في خلال المدة المحددة نتيجة وجودة خارج البلاد لا يتم مطالبة الطالب برسوم دراسية إضافية لحين إجراء المناقشة.