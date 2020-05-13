"الإفتاء" توضح كيفية تحقيق حياة أسرية هادئة في ظل تفشي كورونا

رد الشيخ خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال الإعلامي محمد الحداد، خلال حواره في برنامج "فتاوى"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن هناك بعض الزوجات والأزواج ينشرون على مواقع التواصل الاجتماعي في شكل من أشكال الدعابة عن أن خلافاتهم الزوجية زادت بعد جلوس زوجها فترة طويلة في المنزل بسبب قرار حظر حركة المواطنين بسبب فيروس كورونا.

وأضاف عمران، أن دار الإفتاء المصرية أولت هذا الموضوع عناية كبيرة لأن العلاقة بين الزوج والزوجة هي قوام الحياة لأنها تدور حول هذا الأمر، وعند عدم سيره في طريق غير صحيح سنكون جميعاً غير سعداء، وعند سيره في طريق ميسر وكل منهم متقبل للآخر والحياة نفسها تسير في أي وقت.

وتابع، أن فضيلة المفتي علمنا أن نذكر الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصة في هذا الأمر لأن النبي محمد على كثرة انشغالاته كان آية وقدوة حسنة من داخل بيته، فكان يقدر زوجاته ويحترم المرأة وطبيعتها وهذه الأجواء التي نعيشها ستكون فرصة للرجل أن يتعرف على طبيعة الأنثى ويتفهم هذا الجانب والمرأة كذلك، لأن الفهم هو أول الطريق الذي نقدر من خلاله على التعامل مع بعضنا البعض.

واستكمل أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقدر طبيعة الأنثى ويتعامل مع عائشة وزوجاته بما يبث الرحمة والحنان ويقدر أن عائشة تحتاج إلى اللعب ومسؤولية البيت، فجاء عن أنس - رضي الله عنه- لأنه كان يعيش مع الرسول في البيت لأنه خدمة 10 سنوات فيصف حاله ويقول "كان يكون في مهنة أهله" بمعنى أنه يرى الذي ينقص في البيت ويقوم به "يخيط ثوبه ويخسف نعله".

وأكد، أنه يجب المشاركة بين الزوجين في الأمور الحياتية وأن يتفهم كل منا طبيعة الآخر وأن يبادر إلى إقامة الأمر على المودة والرحمة والحب وهذا سيكون فرصة جيدة لحياة زوجية سعيدة.