محمد جمعة بعد ظهوره في "البرنس": سعيد بالمشاركة.. ومحمد سامي مخرج مميز

خلال أحداث الحلقة التاسعة عشرة من مسلسل "البرنس" من بطولة الفنان محمد رمضان وإخراج محمد سامي، ظهر الفنان محمد جمعة مجسدا شخصية محمود سائق الميكروباص الذي أنقذ ابنة "رضوان" الذي يجسد شخصيته الفنان محمد رمضان.

وقال الفنان محمد جمعة إنه سعيد بالمشاركة في العمل، وبتعاونه مع المخرج محمد سامي، ووصفه بأنه مخرج مميز ويمتلك أدواته ومشاركته معه هامة.

وعن ردود أفعال الجمهور بعد عرض الحلقة أكد "جمعة" لـ"الوطن" بأن ردود الأفعال جاءت عظيمة، وبأن الجمهور متعاطف مع شخصيته بشكل كبير، حيث إن شخصية "محمد" تمتلك الكثير من المقومات الإنسانية التي ستضح بشكل أكبر في الحلقات القادمة.

مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش.