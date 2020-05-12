تفاصيل الحلقة 18 من مسلسل البرنس.. حبس رضوان انفراديا وخطف ابنته

تصاعدت أحداث الحلقة 18 من مسلسل البرنس، حيث حبس رضوان انفرادي، وخطف ابنته، ويذاع المسلسل على قناة DMC العامة والدراما.

ملخص الحلقة 18 من مسلسل البرنس

بدأت الحلقة، بتأديب رضوان "محمد رمضان"، بعد أن اكتشف الحراس وجود هاتف محمول معه، وتم تحويله لمأمور السجن، الذي حاول معرفة كيفية الحصول على هاتف، لكنه كان يصرح لانقاذ ابنته مريم، ما دفع المأمور إلى وضعه في الحبس الانفرادي.

ونجحت خطة المعلمة فدوة "روجينا"، وزوجها فتحي "أحمد زاهر"، في خطف ابنة أخيه رضوان، ووضعها في منزل زوجته، فيما سيطرت على رضوان مشاعر الخوف من أن يقتلوها مثلما حدث مع زوجته وابنه.

أبلغ أهل لبنى زوجة رضوان، الشرطة، واتهام فتحي بخطف البنت، لكن بمواجهته أنكر الأمر، وأثبت أنه لا علاقة له بالفتاة، لكن الحقيقة هي أن فتحي اصطحب مريم، وتركها في الشارع.

موعد عرض مسلسل البرنس

تمتلك قناة "DMC"، الحق الحصري لعرض مسلسل البرنس بطولة محمد رمضان، وتعرض الحلقات في تمام الساعة 7:55 بعد الإفطار، وتأتي الإعادة في تمام الساعة 2:00 بعد منتصف الليل قبل السحور مباشرة.

مسلسل البرنس من تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش.