محمود عبد المغني ضيف شرف الحلقات الخمس الأخيرة لـ"النهاية"

يظهر الفنان محمود عبد المغني كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل "النهاية" بجوار النجم يوسف الشريف في الحلقات الأخيرة، حيث يتبقي على انتهاء العمل كاملا ما يقرب من ٥ أيام.

تدور أحداث المسلسل في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، خاصة مع ظهور إنسان آلي مستنسخ منه.

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعي ومحمود الليثي وسوسن بدر وسارة عادل وزكي فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين.