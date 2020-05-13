رواد مواقع التواصل عن مشهد "علا" في "البرنس": بصي على يمينك

تفاعل جمهور السوشيال ميديا مع الفنانة نور أثناء وجودها في الموقف في مسلسل "البرنس"، بحثا عن ابنة "رضوان البرنس"، الذي يلعب دوره محمد رمضان.

تفاعل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا مع آخر مشهد في حلقة مسلسل "البرنس" وهو المشهد الذي جمع عادل ونورا وعلا في موقف الميكروباصات بحثا عن مريم وقد انتهت الحلقة بوقوف "علا" نور وهي يبدو عليها التعب من كثرة البحث عن مريم دون جدوى وبجوارها ميكروباص "محمد جمعة" وهو الرجل الذي اصطحب مريم إلى منزله.

مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.