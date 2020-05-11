ابنة محمد رمضان في "البرنس" تكشف كواليس مشاركتها في المسلسل

أعربت الطفلة فريدة حسام، عن سعادتها البالغة، بشأن ردود فعل الجمهور، حول ظهورها في حلقة اليوم، من مسلسل "البرنس"، وتفاعل المُشاهدين معها، مؤكدة أنها لم تكن تتخيل أن يحصد المشهد، هذا القدر من الإعجاب، وأن تحتل قائمة تريند مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجهت "فريدة" في تصريحات لـ"الوطن"، الشكر للجمهور، معربة عن تمنيها بأن ينال دورها في الحلقات المقبلة، على إعجابهم.

وكشفت فريدة حسام، كواليس مشاركتها في المسلسل، حيث جاء ترشيحها للدور من المخرج محمد سامي، الذي تجمعه معرفة مسبقة بشقيقتها الكبرى، التي تعاونت معه في مسلسل "ولد الغلابة" العام الماضي، مؤكدة أن والدتها هي التي كانت تساعدها في التحضير للشخصية، قبل التصوير بوقت كاف.