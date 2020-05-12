 عاجل.. الدفع بـ30 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق مصنع بالعبور

دفعت الأجهزة الأمنية بـ 30 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق مصنع إسفنج بالعبور، من القليوبية والقاهرة والجيزة والقوات المسلحة، لمحاولة إخماد النيران المشتعلة بكثافة بسبب سرعة الحريق والمواد القابلة للاشتعال داخل المصنع، دون أنباء عن خسائر في الأرواح أو إصابات حتى الآن.

ووصل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية لموقع الحريق، للإشراف على جهود الإطفاء التي تقوم بها 14 سيارة من الحماية المدنية بالقليوبية والقاهرة وبدعم من القوات المسلحة للسيطرة علي الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغا بنشوب حريق بمصنع بالعبور.

وانتقل المقدم أحمد شعراوي مدير الحماية المدنية بمنطقة جنوب القليوبية لموقع الحادث، وتبين أن الحريق بمصنع إسفنج إسكان الشباب منطقة (ب..ج) بالمدينة، وهناك سيارتا إسعاف ولا توجد إصابات ناتجة إثر الحريق. وكلف المحافظ أجهزة المحافظة بتشكيل لجنة لمعاينة الحريق ومراجعة ملفاته وتوافر الاشتراطات الخاصة بالحماية المدنية والحريق به والتراخيص الصادرة له.