الصحة الإماراتية تنفي إصدار قرار بإغلاق المراكز التجارية بالدولة

انتشرت أمس منشورات بصدور قرار بإغلاق المراكز التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد، رصدها حساب "هنا الحقيقة"، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، والذي أوضح أن هذا الأمر شائعة لا أساس له من الصحة.

وذكر أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، نفت المعلومات المنسوبة إليها حول قرار إغلاق المراكز التجارية بالدولة، وتوضح أن المنشور المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي يّعود لتاريخ 23 مارس 2020 بعد ظهور أزمة فيروس كورونا المستجد.

إشاعة : صدور قرار بإغلاق المراكز التجارية في دولة الإمارات #الحقيقة : :

وزارة الصحة ووقاية المجتمع تنفي صحة إصدار قرار إغلاق المراكز التجارية بالدولة وتؤكد أن المنشور المتداول بمواقع التواصل يعود لتاريخ 23 مارس 2020 بعد ظهور أزمة « #كوفيد19 » #هنا_الحقيقة @mohapuae pic.twitter.com/Ec7DnB59zh — هنا الحقيقة (@HereszTruth) May 12, 2020

وأوضحت الوزارة أن البيانات الصادرة عنها يتم نشرها عبر حساباتها الرسمية، داعية أفراد المجتمع إلى تجاهل الشائعة المذكورة واستقاء المعلومات الصحيحة من المصادر الحكومية الرسمية.