"الطيران المدني" تعلن تسيير رحلة استثنائية غدا للخرطوم لإعادة المصريين

تسيِّر وزارة الطيران المدني، غدا الأربعاء، رحلة طيران، تتوجه إلى العاصمة السودانية الخرطوم، لإعادة المصريين العالقين هناك، بسبب وقف رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، على إثر أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتغادر الرحلة من مطار القاهرة الدولي، وتعود إلى مطار مرسى علم الدولي، حيث يخضع جميع الركاب العائدين على متن الرحلة لفحص طبى من قبل إدارة الحجر الصحي بالمطار، قبل نقلهم إلى مناطق العزل المخصصة من قبل الدولة المصرية هناك لقضاء 14 يوما في العزل، للاطمئنان على خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.

وتسيِّر وزارة الطيران المدنى، رحلات طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد، واستثنت سلطة الطيران المدنى المصرية، من قرار تعليق الطيران 5 حالات منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.