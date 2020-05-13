مؤلف بـ"100 وش" يكشف حقيقة وجود جزء ثاني من المسلسل

حالة من الجدل صنعها مسلسل بـ "100 وش" لنيللي كريم، منذ عرض حلقاته، خاصة أن العمل يدور في إطار كوميدي حول مجموعة من عمليات السرقة.

ومن جانبه قال عمرو الدالي مؤلف العمل لـ"الوطن"، إن خطة وجود جزء ثاني من المسلسل مطروحة، خاصة أن أحداثه تستوعب ذلك، فى ظل النجاح الكبير الذي حققه العمل.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمي، إلا أنها تستهوي النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جني الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.

يعرض مسلسل "بـ100 وش" يوميًا على قناة الحياة في تمام الساعة 7:45، وهو من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدي، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب ودنيا ماهر وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكري.