الأعلى للإعلام يرصد 15 ملاحظة على "100 وش".. معظمها خمر وتدخين

رصدت اللجان الفنية التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، 15 ملاحظة على مسلسل "100 وش" خلال عرضه بالأسبوع الثاني في شهر رمضان، بينها ملاحظات تتعلق بـ6 مشاهد شرب الخمر، و5 ملاحظات تتضمن مشاهد تدخين، ثم 4 ملاحظات بخصوص الألفاظ السوقية.

وحسب مؤشرات الرصد الإحصائي، جرى رصد بعض مشاهد شرب الخمور لسباعي وآسر ياسين مع زميلته علا رشدي، وبشأن الألفاظ السوقية، جرى رصد لفظ "ولاد الجزمة".

وكانت لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة مجدي لاشين عضو المجلس،أصدرت أمس تقريرها الثاني بشأن الملاحظات والمخالفات المنسوبة للأعمال المعروضة في الأسبوع الثاني لشهر رمضان، وتبين من الرصد وجود 147 ملاحظة لـ25 مسلسلا شملت 4 مخالفات.

وشملت الملاحظات ألفاظا متدنية ومشاهد عنف غير مبرر ومشاهد للتدخين وشرب خمر وإيحاءات جنسية، ومشاهد تتضمن إهانة للمرأة والتحريض على استخدام العنف ضدها.

وبحسب التقرير، احتلت الألفاظ السوقية والمتدنية والمبتذلة أعلى معايير المخالفات بوقع 76 ملاحظة، يليها مشاهد التدخين بواقع 28 ملاحظة، ثم مشاهد شرب الخمر 15 ملاحظة، وتساوت مشاهد العنف مع مشاهد المخدرات بـ8 ملاحظات لكل منهما، ومخالفات كود الطفل 5 مشاهد، وتشويه صورة المرأة 3 مشاهد، ومشهد للتهكم والسخرية.

كما خلت المسلسلات في الأسبوع الثاني من أي مشاهد تخالف معايير "تمجيد الجريمة، ومراعاة الهوية المصرية والعربية، والحض على الكراهية، والسب والقذف"، بحسب ما جاء في التقرير.