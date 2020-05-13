عاجل.. السيطرة على حريق مصنع الإسفنج بالعبور

تمكنت أجهزة الحماية المدنية والأمن بالقليوبية، من السيطرة على حريق مصنع الإسفنج بالمنطقة الصناعية بالعبور بحي الشباب عقب الدفع بـ30 سيارة إطفاء من القليوبية والقاهرة والجيزة والقوات المسلحة وبدأت الآن أعمال التبريد لمكان الحريق فيما إنهار المصنع بالكامل جراء النيران.

كانت الأجهزة الأمنية قد دفعت بسيارات إطفاء إضافية لمكان الحادث وصل عددها إلى 30 سيارة وتم السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية.

فيما وصل اللواء عبد الحميد الهجان لموقع الحريق للإشراف على جهود الإطفاء التي تقوم بها سيارات الحماية المدنية بالقليوبية والقاهرة وبدعم من القوات المسلحة.

وأعلن المهندس أحمد عمران رئيس جهاز مدينة العبور، أنه تم الدفع بـ 4 لوادر تابعة للجهاز للمساهمة في أعمال السيطرة على الحريق، إلى جانب تشكيل لجنة من الجهاز لحصر الخسائر بالمصنع بعد انتهاء عمليات التبريد والسيطرة الكاملة على الحريق.