وكيل النواب: أتوقع تطبيق عقوبة شديدة على إلهامي عجينة الأحد المقبل

قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إنه قد تم تحديد يوم الأحد القادم لـ"توجيه اللوم" للنائب إلهامي عجينة من قبل الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب.

وأضاف "وهدان" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "على مسؤوليتي" والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسي، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه على اعتقاد بأن يوقع على "عجينة" عقوبة شديدة من قبل لجنة القيم، حيث أن شروط الجزاءات بداخل المجلس قد تصل نهايتها إلى الفصل.

وأوضح أن اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أنه من المفترض توجيه اللوم للنائب، ومن ثم منعه من حضور الجلسات، وتصل أقصى عقوبة للفصل، مشيرا إلى أن هناك صعوبة كاملة في استخدام تقنية الفيديو كونفرانس في جلسات مجلس النواب من قبل نوابه.