أخصائي قلب: الحظر الوسيلة الوحيدة للحد من كورونا في ظل عدم وجود علاج

قال الدكتور أيهم الزعبي أخصائي أمراض القلب، إن فكرة بعض الدول لتخفيف إجراءات الحظر وعودة نشاطها مرة أخرى يعد مشكلة كبيرة وذلك لأن فيروس كورونا خطير وينتشر بسرعة كبيرة 100 مرة أسرع من الإنفلونزا وأن الحظر هو الوسيلة الوحيدة للحد من انتشاره وخاصة أنه حتى هذه اللحظة ليس له علاج فعال أو لقاح.

وأضاف الزعبي، خلال مداخلة عبر سكايب من ألمانيا، مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء Dmc"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن الحجز المنزلي والتباعد الاجتماعي هو حالياً الطريقة الأفضل لوقف انتشاره ولكنها مرافقة أيضاً لوضع اقتصادي صعب، فالمواطنون لا يذهبون لأعمالهم والحياة الاجتماعية والاقتصادية مغلقة وهذا وضع صعب، لكن نحن الأطباء مع استمرار الحظر لمدة أسبوعين يكون أفضل بحيث يتم تقليص عدد العدوى اليومية بحيث نستطيع تتبع مصادرها.

وتابع أنه في ألمانيا قبل أسبوع والبدء بعمليات الانفتاح التدريجي وصل الشخص المريض الواحد بعدوى 0.74 مريض، ما يعني أن المرض في حالة انحدار، لكن ارتفع في الأسبوع الماضي إلى 1.1 مما يعني أن المرض بدأ في الارتفاع، لكن اليوم كانت النسبة 0.94، ما يعني أننا في حالة وضع أفقي وعدد المرضى يساوي عدد المتعافين.

واستكمل أنه تم الاتفاق مع وزارة الصحة والأطباء المتخصصين والسياسيين إذا كانت أعداد الإصابات بشكل أفقي وعدم ازدياد كبير وإذا المريض الواحد يعدي مريض واحد فقط أو أقل يستمر الانفتاح التدريجي أما إذا صار العدوى بشكل سريع فيجب التخفيف من إجراءات الانفتاح وتم التوافق على أن يتم التفريق بين المدن والولايات، وتم اتخاذ قرار أن يكون العدد 50 إصابة في الأسبوع لكل 100 ألف مواطن وإذا ارتفع العدد سيتم تخفيف هذه الإجراءات.