محافظ الغربية يصدر قرارا جديدا لمواجهة فيروس كورونا

أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قرارا لمواجهة تفشي فيروس كورونا، تضمن الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والتشديد على العاملين بكافة المصانع والبنوك والمصالح الحكومية والمحال التجارية والمطاعم والمولات وكافة الجهات التي تتعامل مع المواطنين باستخدام الكمامة والقفازات أثناء ساعات العمل.

كما تتضمن القرار إبلاغ مديرية الصحة بالغربية عن أي حالات اشتباه أو ظهور أعراض للمرض على أي من العاملين بتلك الجهات، وعدم التعامل مع اَي مواطن لا يلتزم بارتداء الكمامات في الصالات والمحال التجارية والمحال المغلقة مع إمكانية توفير الكمامات بتلك الأماكن على نفقة المواطن.

وأكد محافظ الغربية، على معاقبة كل من يخالف ذلك بإغلاق المنشأة وتطبيق العقوبات الواردة في قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.