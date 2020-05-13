"الإفتاء": الشخص الذي يأكل ويشرب بعد الفجر ولم يعلم به صيامه صحيح

أجاب الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، عن سؤال متعلق، بحكم تناول الطعام أو الشرب بعد أذان الفجر، إذا لم يكن الشخص يعلم أنه قد أُذن له.

وقال "عاشور"، خلال فقرة "فتوى في دقيقة"، مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "مساء dmc"، على قناة "اكسترا نيوز"، أنه من كان نائما بالليل وظن أن الفجر لم يطلع فأكل وشرب وبعدما انتهى من الأكل والشرب تبين له أن الفجر أذن فصيامه صحيح".

وأضاف: "على الإنسان إذا استيقظ من النوم أن يتحرى الوقت، بمعنى يذهب إلى الساعة في يده أو أمامه وينظر كم الساعة الآن، فإذا تحرى ذلك فإنه يستطيع الوقوف على الوقت الصحيح ويعلم وقت الفجر".

وتابع: "أما إذا قام من نومه هكذا دون قصد فأكل وشرب وغلب على ظنه أن الفجر لم يؤذن، هنا نقول له لأنه غير قاصد صيامه صحيح، يمسك عن الطعام والشراب، لأن الأصل في حق الصائم بقاء الليل، وهو ظن أن الليل باقٍ فأكل وشرب بناءً على ذلك، فصومه صحيح".