مجدي لجمهور "فرصة ثانية": زياد هيطلع من قضية ريهام؟.. والشامي يرد: لا

طرح الفنان أحمد مجدي سؤالا لجمهوره بشأن اتهامه بجريمة القتل، وذلك بعد انتحار"ريهام" أيتن عامر فى منزله، ضمن أحداث مسلسل "فرصة ثانية".

وكتب "مجدي"، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، "كل الأدلة ضد (زياد).. تفتكروا هيطلع من قضية ريهام ولا لأ؟".

وتفاعل معه الفنان أحمد الشامي الذي يجسد شخصية المحامي الذي يدافع عنه في القضية قائلاً، "إن شاء الله لا".

تدور الأحداث حول ملك، التي تفقد الذاكرة بعد وقوع حادث أليم لها بسبب صدمتها في خطيبها زياد وخيانته لها.

مسلسل "فرصة ثانية" من بطولة ياسمين صبري وأحمد مجدي وهبة مجدي وأيتن عامر وإدوارد ودياب ومحمود البزاوي وأشرف زكي وهبة عبدالغني وابتهال الصريطي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي.