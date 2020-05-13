4 معلومات عن نور محمود.. جسد دور الشهيد محمود درويش في "الاختيار"

عرض مسلسل الاختيار، قصة نقطة حرس الحدود في الكيلو 100 بواحة الفرافرة في الوادى الجديد، التي استشهد فيها 28 ضابطا وجنديا في يوليو 2014، على يد الإرهابي هشام عشماوي ورفاقه، وبينهم الشهيد محمد درويش يونس الحمزاوي، الذي جسّد دوره الفنان نور محمود.

وترصد "الوطن" معلومات عن الفنان نور محمود، كما يلي: