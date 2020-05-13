4 معلومات عن نور محمود.. جسد دور الشهيد محمود درويش في "الاختيار"

عرض مسلسل الاختيار، قصة نقطة حرس الحدود في الكيلو 100 بواحة الفرافرة في الوادى الجديد، التي استشهد فيها 28 ضابطا وجنديا في يوليو 2014، على يد الإرهابي هشام عشماوي ورفاقه، وبينهم الشهيد محمد درويش يونس الحمزاوي، الذي جسّد دوره الفنان نور محمود.
وترصد "الوطن" معلومات عن الفنان نور محمود، كما يلي:
- مواليد 14 ديسمبر ومتزوج ولديه ابنة تدعى مريم.
- خريج الدفعة الأولى لورشة التمثيل.
- شارك في نحو 30 عملا دراميا، بدأها بـ"العندليب حكاية شعب".
- حقق النجاح والشعبية بعد المشاركة عامي 2017 و2018 في مسلسلي 30 يوم والرحلة.