نيكول سابا لمنتقدي ظهورها دون مكياج: "اتعلموا الذوق.. أنا على طبيعتي"

هاجمت الفنانة نيكول سابا منتقدي صورها بدون "مكياج"، وذلك بعد أن نشرت فيديو خلال الأيام الماضية من منزلها عبر حسابها الشخصي "انستجرام"، وظهرت دون وضع مكياج، وتلقت تعليقات وانتقادات كثيرة لظهورها.

ونشرت "نيكول" صورة لها بنفس الشكل، وكتب قائلة: "هالرسالة لبعض يلي ما بيفهموا مش للكل وما عم عمّم، يعني إذا هيك وشفتوني ساحرة على إنو شعري بدو تزبيط على شمطاء على ما بعرف شو بلا بلا".

وأوضحت، "اسمحولي قلكن انكن بلا نظر الموضوع ببساطة انتو تعودتو على الأشكال المصفصفة وميت اكستنشن على عشرين كيلو رموش على 15 كيلو بويا وميك اب والف فيلتر!! انو بلا ميك اب ما بيعجب وبلا مساوى شعر ما بيعجب ما فالحين إلا بالانتقاد عالرايح والجاي!".

وأضافت: "إيه ارتاحو أنا مبسوطة بحالي وشايفة حالي وما مصدقها عالقليلة أنا ع طبيعتي وهيك رح ضل".

وتابع، "بعدين يا أذكياء اذا الواحد قاعد بحجر منزلي، مينيموم يكون على طبيعتو ومش مصفصف ب بيتو!! فهمتوا ولا بعد يا مزوقين انتو! تعلمو الذوق وبعدين علقوا لانو انا لما كنت اعرف فيه كنتو انتو بعدكن عم تتعلمو تقروا شو معنى الكلمة!! وهاي الصورة عن جديد رح حطها وبذات اللوك لأنو كتير بحبها، وصلت؟".