شركة هندية تبدأ توزيع علاج كورونا الواعد على 127 دولة

استمرارًا لمحاولات السيطرة على فيروس كورونا المستجد، الذي أصاب أكثر من 4 ملايين شخص حول العالم، أعلنت شركة هنديو تصنيع وبيع علاج كورونا الواعد "رمديسيفير" إلى عدد كبير من الدول النامية.

وكشفت شركة جوبيلانت لايف ساينسز الهندية أمس الثلاثاء، عن توقيعها اتفاق ترخيص غير حصري مع شركة "جيلياد" المصنعة الرئيسية لعقار "رمديسيفير"، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

وبموجب هذا الاتفاق، أصبح للشركة الهندية الحق في تصنيع وبيع الدواء، في خطوة لتوسيع دائرة توزيع العقار الذي تستخدمه عدة دول بالفعل علاجًا لأعراض فيروس كورونا.

ومن المقرر أن توزع الشركة الهندية، الدواء على 127 دولة نامية حول العالم، تأتي على رأسها دولة الهند، بعد حصول شركة "جلياد" على موافقة من إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية على استخدامه للطوارئ في علاج كورونا.

وتعهدت "جيلياد" بمنح تراخيص طويلة الأجل، مع العديد من صانعي الأدوية في الهند وباكستان، لإنتاج رمديسيفير لصالح الدول النامية، مع توفير تكنولوجيا لمساعدة الإنتاج.