"ريهام" و"نهى" و"هشام" شخصيات أثرت في الجمهور برحيلهم ضمن دراما رمضان

شهدت أحداث دراما هذا العام فراق عدد كبير من الفنانين بعد حلقات قليلة من مسلسلاتهم، وقد أثرت مشاهد فراقهم مع الجمهور، وعلى رأسهم خالد أنور "هشام" ابن "عهد" في مسلسل "خيانة عهد" للفنانة يسرا، والذي فارق المسلسل بعد مشهد وفاته على يد خالته "فرح " حلا شيحة بجرعة مخدرات زائدة.

مسلسل "خيانة عهد" يعرض على قناة الحياة في السادسة والنصف مساء، وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادي مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبدالعزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب.

ثاني الفنانين الذين أثروا في الجمهور عقب رحيلهم ضمن السياق الدرامي، الفنانة نجلاء بدر والتي تجسد دور "لبنى" زوجة رضوان في مسلسل "البرنس"، والتي توفيت أثناء الحادث الذي دبره أشقاء رضوان من أجل الحصول على الميراث.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتي dmc وdmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة، محمد رمضان، نور، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجي.

الفنانة نسرين أمين والتي تجسد دور نهي في مسلسل "لما كنا صغيرين" تم قتلها في الحلقة الثالثة من المسلسل وتدور الشكوك حول معظم الأبطال الذين كانوا حولها لاكتشاف من هو القاتل.

مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهاني عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازي، ومنة فضالي، وأشرف زكي، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي.

الفنانة أيتن عامر "ريهام" في مسلسل فرصة تانية، فارقت المسلسل منذ أيام بعد أن قامت بالانتحار أمام حبيبها زياد والذي تم اتهامه بقتلها، وأثناء دفنها توفي والدها الذي يقوم بدوره الفنان أشرف زكي.

"فرصة تانية" بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، سارة الشامي، محمد أبو داود، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمرالشناوي، محمد جمعة وتميم عبده، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي.