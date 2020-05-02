نجلاء بدر: أغلب الرجال يتمنون "لبنى".. وشخصيتي في "الفتوة" ضعيفة

قال الفنانة نجلاء بدر، إن مخرج مسلسل "البرنس"، أراد تصوير شخصية "لبنى" في المسلسل، على أنها ملائكية: "المواجهة مع الفنانة نور ومحمد رمضان، عملتها من ضعفها، وظهرت بالشكل الضعيف".

وأضافت "بدر"، خلال مداخلة لها عبر "ZOOM"، ببرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك الكثير من الرجال، تعاطفوا مع شخصيه "لبنى"، لأن أغلبهم يتمنى مثل تلك الشخصية: "هي نموذج مثالي مش موجود على الأرض كثير".

وأوضحت أن مقتل "لبنى" في أحداث المسلسل، جاء لاستكمال مسيرة محمد رمضان في مواجهته إخوته: "لبنى لو فضلت عايشة، كانت هتهدي رضوان، وكان هيرجع مستحقاته، ويبعد عن علا، ولما ماتت، قلبت أحداث المسلسل، وبدأت حبكة درامية جديدة".

وأكدت أن بالنسبة لمشاركتها في مسلسل "الفتوة"، ظهرت كشخصية ضعيفة،، تستقوى بفتوات الحارة: "هتتعاطف معاها جدا، وهي من جواها ضعيفة جدا"، مشيرة إلى أن شخصيتي العمل بين مسلسلي الفتوة والبرنس، مختلفين بشكل كبير عن بعضهما البعض.