تعرف على السيارات الـ7 راكب تحت 500 ألف جنيه

يفضل البعض السيارات العائلية لا سيما أنها تسع لأكبر عدد من أفراد الأسرة، وفي الآونة الأخيرة ظهرت السيارات الـSUV وأصبحت الفئة الأهم في العالم.

وخلال السطور التالية يرصد "الوطن"، أهم الـSUV ذات الـ7 ركاب والسيارات الـMPV، تحت الفئة السعرية 500 ألف جنيه.

إيجل 580

سيارة صينية تمتلك محرك 1.5 لتر تيربو بقوة 165 حصان متصل بناقل حركة CVT وتستهلك 7.2 لتر كل 100 كم، كما تطلق سرعات من 0: 100 في 11.8 ثانية وتتوفر بسعر 290 ألف جنيه.

شيرى تيجو 7

تتمتع بمحرك 1.5 لتر تيربو بقوة 145 حصان متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات، وتستهلك 7.4 لتر كل 100 كم وتتسارع من 0: 100 في أقل من 12 ثانية، وتصل لسرعة قصوى 190 كم.

والسيارة صينية المنشأ، تتوفر بفئتين الأولى بسعر 335 ألف جنيه والأخرى بسعر 365 ألفا.

ميتسوبيشي اكسباندر

تحتوي على محرك 1.5 لتر تنفس طبيعي يولد قوة 104 حصان متصل بناقل حركة أوتوماتيك كلاسيكي من 4 سرعات، وتصل لسرعة قصوى 170 كم\س وتستهلك 5 لتر كل 100 كم وتسارع من 0: 100 في 13.8 ثانية. السيارة يابانية المنشأ وتجمع في إندونيسيا وتتوفر بفئتين الأولى بسعر 345 ألفا والثانية 370 ألف جنيه.

شيفرولية كابتيفا

وتتوفر بمحرك 1.5 لتر تيربو يولد قوة 148 حصان متصل بناقل حركة CVT وتتسارع من 0: 100 في أقل من 12 ثانية، وتستهلك 8.4 لتر لكل 100 كم ويجري تصنيعها في مصانع شيفرولية بالصين وتتوفر بفئة واحدة 7 ركاب بسعر 380 ألف جنيه.

تويوتا رش

وتتوفر بمحرك 1.5 لتر تنفس طبيعي بقوة 103 حصان متصل بناقل حركة أوتوماتيك كلاسيكي من 4 سرعات، وتصل لسرعة قصوى 160 كم\س وتستهلك 7 لتر لكل 100 كم وتتسارع من 0: 100 في 13 ثانية ويجري تجميعها في تركيا، وتتوفر بفئتين الفئة الأولى بسعر 370 ألفا والثانية بـ 395 ألف جنيه.

جاك S7

وتتوفر بمحرك 1.5 لتر تيربو يولد قوة 174 حصان متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات، وتتسارع من 0: 100 في 10.8 ثانية وتستهلك 8.8 لتر لكل 100 كم. صينية المنشأ وسعرها 395 ألف جنيه.

شيري تيجو 8

تتمتع بمحرك 1.5 لتر تيربو يولد قوة 145 حصان متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات وتتسارع من 0: 100 في أقل من 12 ثانية، وتستهلك 7.4 لتر لكل 100 كم. السيارة صينية المنشأ وتتوفر بسعر 425 ألف جنيه.

سيتروين جراند C4

وتتوفر بمحرك 1.6 لتر تيربو يولد قوة 165 حصان متصل بناقل حركة اوتوماتيك من 6 سرعات وتتسارع من 0: 100 في 9 ثواني فقط وتستهلك 6 لتر لكل 100 كم.

تصل سرعتها القصوى إلى 210 كم، وتعد فرنسية المنشأ وتتوفر بثلاث فئات الأولى بسعر 399.900 جنيه، والثانية بـ 414.900 جنيه، والثالثة بـ 419.900 جنيه.