نتفلكس تعلن عن عرض مسلسل سيدة البحيرة Curse في صيف 2020

أعلنت شبكة نتفلكس عن عرض مسلسل سيدة البحيرة Curse، في صيف العام الجاري والذي يتضمن 10 حلقات.

يعيد مسلسل "سيدة البحيرة"، من وحي الكتاب الأفضل مبيعًا الصادر عن صحيفة نيويورك تايمز، تجسيد الأسطورة "الآرثريّة" التي تُروى من منظور "نيميو" تلك الشابّة ذات الموهبة الغامضة التي يشاء لها القدر أن تتحول إلى "سيّدة البحيرة" ذات القوى الشديدة (والمأساوية).

يتناول مسلسل "سيدة البحيرة" قصّة نشأة وتطور البطلة ويزخر بموضوعات وقضايا شائعة ومألوفة في عصرنا الحالي على غرار إبادة العالم الطبيعي والإرهاب الديني والحروب العبثية واستلهام جرأة القيادة لمجابهة المستحيل.

العمل من بطولة "كاثرين لانغفورد" (في دور "نيميو")، "ديفون تيريل" (في دور "آرثر")، "غوستاف سكارسغارد" (في دور "مارلين")، "دانيال شارمان" (في دور الراهب الباكي)، "سيباستيان أرمستو" (في دور الملك "أوثير بندراغون)، "مات ستوكو" (في دور "غاوين")، "ليلي نيومارك" (في دور "بيم")، "شالوم برون فرانكلين" (في دور "إغرين")، "إميلي كوتس" (في دور الراهبة "آيريس")، "بيلي جنكينز" (سكويرل)، "بيلا داين" (في دور "الرمح الأحمر") و"بيتر مولان" (في دور "البابا كاردن")