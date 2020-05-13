فيديو.. وفاة محام أردني أثناء بث مباشر عن كورونا على "فيس بوك"

وثق مقطع فيديو وفاة المحامي الأردني أكرم هيلات، فبعد أن كان هيلات يتحدث عن أعمال المحامين ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، خلال مباشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، توفاه الله دون أن يستكمل حديثه ووثق المقطع المصور وفاته.

من جهته، نعى نقيب المحامين الأردنيين، مازن رشيدات، المحامي المتوفى قائلا: "أنني إذ أعزي نفسي وزوجته وأولاده وأهله وعشيرته لأدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه ونحن معهم الصبر والسلوان وأن يدخله فسيح جناته".

وتداول نشطاء أردنيون على مواقع التواصل فجر الأربعاء، مقطع الفيديو المؤلم، الذي يوثق لحظة وفاة المحامي بعد إصابته بنوبة قلبية خلال البث المباشر.