أسعار النفط تعاود الهبوط بعد مكاسب

عادت أسعار النفط للانخفاض، اليوم، بعد مكاسب حققتها أمس الثلاثاء، وجاء انخفاض اليوم في ظل بيانات من معهد البترول الأمريكين أظهرت ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وتراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.43% إلى 29.55 دولار للبرميل، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

فيما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف بنسبة 0.58% إلى 25.63 دولار للبرميل.

وذكر المعهد أمس الثلاثاء، أنّ مخزونات النفط في الولايات المتحدة صعدت الأسبوع الماضي بمقدار 7.58 مليون برميل من الخام، وهو يفوق توقعات المحللين الذين أشاروا إلى زيادة مقدارها 5 ملايين برميل.

وهذه البيانات أولية، وفي وقت لاحق اليوم ستصدر البيانات الرسمية من وزارة الطاقة الأمريكية.

وجاء انخفاض أسعار الذهب الأسود اليوم بعد مكاسب حققتها الأسعار أمس الثلاثاء، إذ أنهى الخام الأمريكي التعاملات على ارتفاع نسبته 6.8%، أما مزيج "برنت" فصعد بنسبة 1.2%.