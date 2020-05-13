"صبحي" يصدر قرارا بتعديل الحافز الرياضي للثانوية العامة وما يعادلها

أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الرياضة، تعديل بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 130 لسنة 2017، الخاص بالحافز الرياضي لطلبة المرحلة الثانوية أو ما يعادلها من طلبة الأزهر والمدارس الأجنبية أو الخمس سنوات.

وشمل القرار تعديلات من المادة الرابعة وحتى المادة الثالثة عشر من القرار السابق، وتضمن القرار شروط إضافة الحافز الرياضي طبقا لتقديرات كل لاعب ومركزه في البطولة، سواء ودية أو دورة تدريبية أو بطولة قارية.

وأشار القرار لكيفية منح الطلاب المرحلة الثانوية للحافز الرياضي، وأن يكون الطالب مسجلا بسجلات الاتحاد لمدة عامين متتالين ومشاركا في أكثر من بطولة، وحدد القرار الألعاب الاولمبية والبارلمبية وطريقة المشاركة فيها للحصول علي الحافز الرياضي.

ونشرت الوقائع المصرية، تفاصيل القرار الذي حمل رقم 308 لسنة 2020 ، وجاءت تفاصيله كالتالي: