"الوقائع" تنشر التسعيرة الجديدة للمازوت والمنتجات البترولية

أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قرارين بتعديل أسعار المازوت والمنتجات البترولية طبقا للتسعيرة الجديدة.

وتضمن القرار الأول والذي حمل رقم 889 لسنة 2020، أن يحدد سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية بسعر 3900 جنيه لكل طن، وتسليم المستودعات التوزيع لصناعة قمائن الطوب والأسمنتت وباقي القطاعات والجهات والاستخدمات الأخرى.

فيما جاءت المادة الثانية من القرار الأول، يستمر العمل بأسعار بيع المازوت لباقي القطاعات على النحو التالي 1500 جنيه لكل طن تسليم المستهلك للصناعات الغذائية طبقا لقرار وزير التجارة والصناعة، 2500 جنيه لكل طن تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء والطاقة التي تقوم ببيع إنتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء.

وجاء في القرار الثاني الذي نشرته الوقائع المصرية، في عددها، والمنشور برقم 890 لسنة 2020، يحدد بيع سعر اللتر من بنزين 80 أوكتين المستهلك بـ625 قرشا، فيما يحدد سعر بيع اللتر من بنزين 92 أوكتين المستهلك بسعر 750 قرشا، وحدد القرار إيضا سعر بيع اللتر من بنزين 95 أوكتين المستهلك بسعر 850 قرشا، شاملا الضريبة على القيمة المضافة.

واختتم القراران فحواهما بأن يجرى العمل بتلك التسعيرة من الثامنة من صباح اليوم السبت الموافق 11 أبريل 2020.

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