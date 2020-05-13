تفاصيل استشهاد فتى وإصابة 4 برصاص الاحتلال الإسرائيلي بالخليل

استشهد فتى فلسطيني (14 عاما) بعد إصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم الفوار جنوب الخليل بالضفة الغربية صباح اليوم.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، "استشهد الطفل زيد فضل قيسية 15 عاما برصاصة مباشرة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال في مخيم الفوار بمحافظة الخليل، وأصيب شبان آخرون بالرصاص الحي أحدهم في البطن والآخر في الصدر، والبقية في الأطراف السفلية"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأشار شهود عيان، إلى مقتل الفتى فيما أصيب 4 أشخاص بالرصاص الحي في الصدر والبطن والعشرات بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفوار بالخليل.

واعتلت مجموعة قناصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي أسطح المنازل خلال المواجهات وشرعوا بإطلاق النار صوب الشبان.

من جهته، قال موقع "عرب 48" إن الفتى زيد جميل القيسية استشهد فجر اليوم، خلال المواجهات التي اندلعت بين شبان وجيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفوار في الخليل، فيما واصلت قوات الجيش محاصرة بلدة يعبد في جنين وتنفيذ اعتقالات عقب مقتل جندي من وحدة "جولاني" فجر الثلاثاء خلال تنفيذ اعتقالات بالبلدة.