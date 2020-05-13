سعر الدولار اليوم الأربعاء 13-5-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها سعر الدولار أمام الجنيه المصري وفق تعاملات اليوم الأربعاء 13 مايو الحالي، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة كالتالي:

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.