ضبط 4 مصانع مخالفة لممارستها النشاط بدون ترخيص بالقناطر

ضبطت شرطة المسطحات بالتنسيق مع مباحث مركز القناطر الخيرية، 4 مصانع للحلويات والأدوات الصحية ومستلزمات المطابخ والصابون السائل لممارستها النشاط بدون ترخيص وبدون اشتراطات بيئية، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من العقيد ناصر الرزاز رئيس مباحث التحريات تفيد قيام حملة من شرطة المسطحات بالتنسيق مع مباحث مركز القناطر استهدفت قرية الخرقانية دائرة المركز أسفرت الحملة التي شارك فيها العقيدان ياسر منصور رئيس شرطة المسطحات وأحمد الخولي رئيس فرع البحث الجنائي والرائد سيد عبد الحميد من قوة شرطة المسطحات عن ضبط مصنع للأدوات الصحيه ملك "ا ح ع" 60 سنة، يقوم بإنتاح الأحواض والمواسير وتبين عدم وجود سجل بيئي وتبين قيام المصنع بالتخلص من المخلفات غير الآمنة بطريقة غير صحية ويستخدم علامات تجارية مقلدة على المنتج لطرحها في الأسواق وتم ضبط خط إنتاج كامل.

وضبط مصنع لمستلزمات المطابخ والسفرة لإنتاج الشوك والملاعق ملك "ا ع م" 40 سنة، وتبين عدم وجود ترخيص لمزاولة النشاط وعدم موافقة البيئة، وضبط مصنع للصابون السائل ملك "ع ز ج" 55 سنة، بدون ترخيص ويستخدم علامات تجارية مقلده ومصنع للحلويات ملك "س م م" 30 سنة، بدون سجل تجاري وبيئي وبدون ترخيص وتم تحرير المحاضر اللازمة للمصانع وتولت النيابة التحقيق.