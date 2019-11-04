انهيار بمصنع قليوب بسبب الحريق.. وحملة للتفتيش على مصانع القليوبية

قال الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، إن مبنى المصنع المحترق بدء في الانهيار بفعل الحريق، وجار التعامل مع الموقف دون خسائر في الأرواح.

وكلف المحافظ، حامد طلبة، رئيس مدينة ومركز قليوب، بشن حملة مكبرة بالتعاون مع القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة بالمرور والتفتيش على كل المنشآت الصناعية، للتأكد من سلامتها الإنشائية، وتوافر معدات الإطفاء في أعقاب الحريق الهائل الذي ألتهم مصنع "أبو حوا" للموتوسيكلات، والذي لازالت جهود القوات المسلحة والحماية المدنية مستمرة للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده وإخماده نهائيا.

وانتقل اللواء محمد جبر، مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية، واللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، لموقع الحريق لمتابعة آخر المستجدات برفقة المحافظ واللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية.

كان مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من اللواء أحمد العشماوي، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق هائل بشركة دراجات بخارية "أبو حوا" بقرية كفر أبوجمعة مركز قليوب.

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية، وتبين أن الحريق نشب في مخازن الكاوتش الخاصة بمصانع أبو حوا لتصنيع الموتوسيكلات، وامتد لمنع التصنيع وقطع الغيار دون خسائر في الأرواح، حيث يجري محاصرة النيران، ومنع امتدادها للمناطق المجاورة حيث يتسبب في شدتها احتراق الكاوتش، والذي كان بكميات كبيرة بالمصنع.