البنك الدولي يخصص 33.6 مليون دولار لمساعدة العراق في مواجهة كورونا

أعلن البنك الدولي إعادة تخصيص 33.6 مليون دولار ضمن مشروع العمليات الطارئة من أجل التنمية الجاري تنفيذه "750 مليون دولار" لمساندة جهود وزارة الصحة العراقية في الوقاية من جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" واكتشافه والاستجابة له.

وذكر البنك في بيان، أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، اليوم، اليوم، أن هذه الاستجابة السريعة والطارئة تأتي على مرحلتين فقد وفر البنك الدولي بدايةً 7.8 مليون دولار من الموارد المتاحة في إطار مشروع العمليات الطارئة من أجل التنمية للمساعدة في تمويل توريد المعدات واللوازم الطبية الأساسية وتعزيز قدرة وحدة العناية المركزة في المستشفيات العامة على تحسين إدارة الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وأضاف البنك، أنه سيجري من خلال التعاون مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشروعات تسليم مراكز صحية في العراق أجهزة تنفس اصطناعية، وأسرة لوحدات العناية المركزة وأجهزة الأشعة السينية المحمولة بالإضافة إلى أجهزة تخطيط القلب وذلك في غضون أربعة إلى ثمانية أسابيع.

وأشار البنك، إلى أنه وافق أيضاً على طلب العراق بإعادة تخصيص مبلغ إضافي قدره 25.8 مليون دولار في إطار المشروع نفسه لتزويد كميات إضافية من المعدات والمستلزمات الطبية، ودعم تدريب العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية على استخدامها.