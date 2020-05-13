سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 13-5-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري وفق تعاملات اليوم الأربعاء 13 مايو الحالي، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة كالتالي:

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

سجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجّل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.