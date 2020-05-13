مخاوف هجمة ثانية لكورونا تهبط بالبورصات الأوروبية

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية، بمستهل تداولات اليوم، ضمن موجة تراجعات بالأسواق العالمية نابعة من مخاوف اندلاع هجمة ثانية لوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" بالتزامن مع تخفيف قيود الإغلاق، مما قد يقوض فرص تعافي الاقتصاد العالمي بعد أن تكبد خسائر فادحة تحت ضغط تدابير مكافحة الوباء.

وتراجع مؤشر "يورو ستوكس 600" الأوسع نطاقا بنسبة 1.45 % مسجلا 335 نقطة، كما انخفض مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 1.90 % ليصل إلى 4385 نقطة، وسجل مؤشر "داكس" الألماني انخفاضا بنسبة 1.86% ليصل إلى 10617 نقطة، وفي بريطانيا، تراجع مؤشر "فوتسي 100" بنسبة 1.13% ليسجل 5927 نقطة.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا تسجيل 798 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد و101 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

تراجع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 5.8 % خلال شهر مارس الماضي

وأوضح المعهد، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا المصستجد في ألمانيا ارتفع بمعدل 798 ليصل إلى 171306، كما ارتفع عدد الوفيات بواقع 101 ليصل إلى 7634.

وعلى صعيد آخر، سجل الاقتصاد البريطاني أكبر وتيرة انكماش منذ الأزمة المالية العالمية خلال الربع الأول من العام نتيجة التداعيات السلبية لتفشي كورونا المستجد.

وبحسب بيانات معهد الإحصاء الوطني، تراجع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة نحو 2% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وبنسبة 5.8 % خلال شهر مارس الماضي فقط بالتزامن مع فرض تدابير الإغلاق.