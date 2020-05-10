مراكز إسلامية في أوروبا تعلن مشاركتها في الصلاة من أجل الإنسانية

أعلنت الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية ترحيبها بمبادرة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية للصوم والصلاة والدعاء الخميس المقبل من أجل أن يرفع الله وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" عن الإنسانية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

ودعا رئيس الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية مهاجري زيان في تصريح، الجاليات المسلمة في أوروبا إلى المشاركة في الدعاء الجماعي بالخير واللطف، موضحًا أن الظروف الحالية تحتم على الجميع التضامن لمواجهة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، مؤكدا ترحيبه باسم المراكز الإسلامية والجاليات المسلمة في أوروبا بهذه المبادرة الإنسانية التي تشكل فرصة لتجسيد وثيقة الأخوة الإنسانية.

وكانت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، أصدرت بيانًا دعت فيه القيادات الدينية وجموع الناس حول العالم للصلاة والصيام والدعاء من أجل الإنسانية، الخميس المقبل، حيث أعلن قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وعدد كبير من الشخصيات الدينية والسياسية والمجتمعية ترحيبهم ومشاركتهم في هذا الحدث العالمي.