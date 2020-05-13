خبير عن موافقة صندوق النقد على إقراض مصر: ثقة عالمية في اقتصادنا

أكد الخبير الاقتصادي والتأميني محمد المغربي، أن موافقة صندوق النقد الدولي، على طلب مصر الحصول على 2.772 مليار دولار والحزمة التمويلية التي ستصل من الصندوق خلال أيام، وتوجيهها إلى تمويل برامج القطاع الصحي للتعامل مع فيروس كورونا وتداعياته على الأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا؛ يؤكد نجاح مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذى طبقته قبل أزمة كورونا.

وأشار الى أن قرار مؤسسة «موديز» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر، كما هو عند مستوى «B2» وثبات النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى «Stable Outlook» يؤكد أيضا ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل الإيجابي مع تداعيات أزمة "كورونا" .

ودعا رجال الأعمال لاستغلال تلك الثقة العالمية وأزمة كورونا، والتوجه نحو استبدال سياسة الاستيراد بسياسة الإنتاج والغحلال محل الوارد والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف الاحتياجات الأساسية التي يتطلبها المستهلك.

وأشار إلى أن ذلك التوجه سيساعد الدولة في تخفيف أعباء الطلب على العملة الدولارية الأمريكية، بل على العكس سيتم توفيرها وزيادة دعم العملة المحلية، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب في مختلف المجالات مما يقلل شبح البطالة والعمالة المؤقتة.

وقال إن الأزمة العالمية تحتم ضرورة إعادة النظر فى الاستيراد خاصة أن أهم 5 دول تعتمد عليها مصر هي: الصين، والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وروسيا والمملكة العربية السعودية، وجميعها أثرت تداعيات كورونا عليها في التصدير للخارج، وبالفعل تراجع حجم الاستيراد منها.