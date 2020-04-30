خبير اقتصادي: القرض الجديد من صندوق النقد لمصر لن يؤثر على الأسعار

قال الدكتور محمد بدرة، الخبير الاقتصادي، أن القرض الجديد من صندوق النقد لمصر لن يؤثر على الأسعار، نظرا لأن البرنامج مخصص لكل دول العالم والتي تأثرت اقتصادها بتداعيات كورونا، كما أن من شأن القرض تعويض قطاعات الصناعة والقطاعات الأخرى التي تأثر دخلها.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "EXTRA NEWS"، والذي تقدمه الإعلامية خلود زهران، أن القرض ليس له شروط مسبقة، ولكن هدفه محاولة تعويض الدول التي تضررت اقتصادها وتعويض الاختلالات الهيكلية في ميزانياتها نتيجة تداعيات فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن هذا القرض يختلف تماما عن القرض التي حصلت عليه مصر من الصندوق سابقا.

وأوضح أن برنامج قرض صندوق النقد الدولي متاح لكل دول العالم التي تضرر اقتصادها نتيجة لفيروس كورونا، وليس لدولة معينة، وباعتبار مصر دولة مساهمة في الصندوق لها الحق في الحصول على شريحة من هذا الدعم، لافتا إلى أن مصر طلبت الحصول على شريحة بقيمة 2.5 مليار دولار.

وأشار "بدرة" إلى أن الصندوق من شأنه الموافقة على طلب القرض نتيجة للنجاحات التي قامت بها مصر خلال تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والتصنيف الائتماني لمصر رغم تداعيات الفيروس على دول المنطقة، مؤكدا أن نجاح البرنامج الأول هو من أهل مصر للدخول بهذا الطلب للصندوق.

وشدد الخبير الاقتصادي أن مستوى الدين العام مقارنة بالناتج المحلي ليس مرتفعا مقارنة بالعالم ولكن يتواجد في الحدود الآمنة وهناك تقدم في النسبة نتيجة الالتزام الخاص بسداد أقساط القروض في مواعيدها، ولم نتخلى يوم عن سداد ديوننا في مواعيدها، ما يعطي الاطمئنان لكل الدائنين القادمين لمصر.