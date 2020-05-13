خلال 24 ساعة.. ضبط 1089 قضية تموينية متنوعة بالمحافظات

إنفاذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واتساقا مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين.

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1089 قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها ضبط المدير المسؤول عن مجزر غير مرخصة تابع لإحدى الشركات بدائرة قسم شرطة أول السلام بمحافظة القاهرة، لحيازته كمية قدرها 2,600 طن سلع غذائية عبارة عن "مقطعات رومي، جلود رومي غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، طبقا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية.

كما ألقي القبض على المدير المسؤول عن مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية لحجبه عن التداول كمية قدرها 2,650طن "فول وعدس" مجهول المصدر بقصد رفع أسعارها. وضبط مالك شركة غير مرخصة لتجارة مستحضرات التجميل بدائرة قسم شرطة الجيزة بمحافظة الجيزة لحيازته 7282 عبوة وقطعة مستلزمات طبية عبارة عن "محلول عدسات، حزام بطن، محلول تنظيف أسنان، شراب دوالي، ماء أكسجين" مجهولة المصدر، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش التدليس على جمهور المستهلكين، وكذا حجبه عن التداول 2512 عبوة وقطعة مستلزمات طبية عبارة عن "جيل مطهر، جوانتي طبي" بقصد رفع أسعارها.

وجرى ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بمحافظة القليوبية لحيازته كمية قدرها 7,350 طن سلع غذائية عبارة عن "أرز أبيض، دقيق فاخر، مسلي، ترمس، مكرونة" معبأة داخل عبوات ذات أحجام وأوزان مختلفة مجهولة المصدر، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش التدليس على جمهور المستهلكين، وضبط المدير المسؤول عن محل غير مرخص لتجارة مواد العطارة بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بمحافظة القليوبية، لحيازته كمية قدرها 4,535 طن سلع غذائية عبارة عن "أرز أبيض، سكر حر، مكرونة"، و480 عبوة زيت طعام، ذات أحجام وأوزان مختلفة مجهولة المصدر، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش التدليس على جمهور المستهلكين.

وضُبِط المدير المسؤول عن شركة غير مرخصة لتجارة المكملات الغذائية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة، لحيازته 25000 قرص "فيتامينات، مقويات عضلية، مكملات غذائية"، غير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق، وكذا 410 عبوة شامبو مجهولة المصدر، و2 ماكينة تغليف وتعبئة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش التدليس على جمهور المستهلكين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.