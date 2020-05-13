جامعة بنها تلزم العاملين بارتداء الكمامات والقفازات للوقاية من كورونا

أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، على اتخاذ جميع الاحتياطات الواجب مراعاتها للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالجامعة والالتزام بتعليمات وزارة الصحة وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال السعيد إن الجامعة قامت بتوزيع عدد كبير من الكمامات وزجاجات من الكحول المطهر على العاملين بالإدارة والكليات فضلا عن توفير وسائل الحماية الشخصية "PPE" للأطقم الطبية والتمريض والعاملين بالمستشفيات الجامعية التي تضمن عدم انتقال العدوى لهم وذلك بدعم كامل من وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وبالتنسيق مع وزارة الصحة.

من جانبها قالت سامية عبد الحميد أمين عام الجامعة، إنه تم التنبيه على جميع العاملين بالجامعة الالتزام الكامل بارتداء الكمامات والقفازات خلال فترة العمل وإتباع إجراءات الحماية حفاظا علي سلامتهم.

وأشارت إلى استمرار أعمال التعقيم والتطهير بكافة المنشآت الجامعية والمكاتب الإدارية داخل الجامعة والكليات وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة التي تتخذها الجامعة للحد من فيروس كورونا المستجد.