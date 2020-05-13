مصادرة ممتلكات بـ15 مليون جنيه لـ 9 تجار مخدرات في القاهرة والقليوبية

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من ضبط 9 عناصر إجرامية، مقيمين بنطاق محافظتي القاهرة والقليوبية؛ لاتجارهم في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل 15 مليون جنيه من الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة.

وأوضح قطاع مكافحة المخدرات أن التجار التسعة يجرون عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية في مجالات "المواد الغذائية – سيارات النقل والأجرة – الفاكهة والخضروات - السيارات"، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، واتخذت الإجراءات القانونية.