ارتفاع عدد حالات الشفاء من كورونا في الكويت إلى 3263

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، شفاء 162 من المصابين بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" ليصل عدد الذين تماثلوا للشفاء الى 3263، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية صباح اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

أصدر وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم، قرارا وزاريا يقضي بإلزام المواطنين والمقيمين الموجودين في الأماكن العامة، بارتداء كمامة أو تغطية الأنف والفم بأي وسيلة كانت، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

تجدر الإشارة إلى أن أعداد المصابين والمتوفين جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في الكويت، شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الماضية؛ حيث وصلت حتى يوم أمس إلى 65 حالة وفيات، و9286 حالة اصابة، ما دفع الحكومة الكويتية إلى فرض حظر التجول الشامل في عموم البلاد خلال الفترة من 10 إلى 30 مايو الجاري.