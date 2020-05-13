النرويج تفتح حدودها للسماح لمواطني الدول الأوروبية الأخرى بدخولها

فتحت النرويج حدودها للسماح للأشخاص من الدول الأوروبية الأخرى بدخول الدولة الإسكندنافية إذا كان لديهم إقامة هناك أو لديهم عائلة يريدون زيارتها.

وصرحت وزيرة العدل مونيكا مايلاند، اليوم، بأن النرويج، التي ليست جزءًا من الاتحاد الأوروبي، تفتح أبوابها لمواطني المنطقة الاقتصادية الأوروبية التي تضم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وأيسلندا وليختنشتاين.

ووقعت الدول الثلاث الأخيرة مع النرويج على الاتفاقية التي تتيح لغير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الوصول إلى السوق الموحدة الضخمة للاتحاد الأوروبي.

وقالت مايلاند في بيان إن ذلك يعني أيضا، من بين أمور أخرى، أن العمال الموسميين ستتاح لهم الفرصة لدخول النرويج.