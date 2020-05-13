تحرير 271 محضر تمويني متنوع وضبط 4 أطنان أسمدة بسوهاج

تحرير 271 محضر تمويني متنوع وضبط 4 أطنان أسمدة بسوهاج
كتب:
خالد الغويط
01:26 م | الأربعاء 13 مايو 2020
أعلنت محافظة سوهاج، عن تحرير 271 محضرا تموينيا متنوعا وإعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم ضبط 4 أطنان أسمدة زراعية خارج الجمعيات الزراعية.
جاء ذلك خلال حملات تموينية مكبرة شنتها الوحدات المحلية المختلفة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج لضبط الأسواق والأسعار ومراقبة السلع الغذائية المطروحة للبيع للمواطنين، بالتنسيق مع مديريات التموين، والصحة، والطب البيطري، وحماية المستهلك، ومباحث التموين، للحد من استغلال المواطنين بسبب الظروف التي تمر بها البلاد.
وأوضح محمد إمبابي رئيس مركز ومدينة سوهاج، أنه تم تحرير 2 محضر نظافة، و3 محاضر عدم حمل شهادة صحية، وضبط 500 لتر بوظة وعصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمي، خلال حملة تموينية مكبرة على الأسواق بقرية الصلعا.
وقال علي يوسف أبو عقيل رئيس مركز ومدينة جرجا، إنه تم تحرير 29 محضر إشغال طريق، وتحرير 36 محضر صحة، وتحرير 4 محاضر تموين خلال حملة على محال البقالة والسوبر ماركت، كما تم إعدام 20 كيلو من الحليب الرايب منتهى الصلاحية، و إعدام 200 كيلو من المخللات والجبن غير صالح للاستهلاك الآدمي، كما تم إعدام كمية من الزبادي غير صالحة للاستهلاك الآدمي تقدر بـ 18 كيلو جرام.
وأشار أحمد البدري رئيس مركز ومدينة البلينا، إلى تحرير 10 محاضر مخالفات متنوعة، خلال حملة لضبط الأسعار وحماية المستهلك بالمدينة وقراها التابعة، كما تم ضبط 500 كيلو أحشاء داخلية ورأس عجل وذبح خارج السلخانة.
وتم تحرير 12 محضر إعدام و4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، و12 محضر نظافة، وتم ضبط 4 أطنان أسمدة زراعية غير مصرح بتداولها خارج الجمعيات الزراعية، لافتا إلى أنه خلال حملة تموينية على المخابز أسفرت عن تحرير 7 محاضر مواصفات و7 محاضر نقص وزن، و4 محاضر بون صرف، ومحضر عدم وجود ميزان، و4 محاضر عدم إعلان عن مواعيد العمل، بالإضافة إلى تحرير 29 محضرا تموينيا في حملة آخرى.
وفي حي شرق سوهاج، قال عاطف الصمطي رئيس الحي، إنه تم تحرير 15 محضر تمويني في حملة لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار بالحي، حيث تم تحرير 7 محاضر لمنشآة مدارة بدون ترخيص، و5 محاضر عدم حمل شهادة صحية، و3 محاضر نظافة.
ولفت عبد المنعم علي عبد القوي رئيس مركز ومدينة ساقلتة، إلى أنه تم تحرير 13 محضرا تموينيا منها 6 محاضر تموين، و5 محاضر متنوعة، ومحضرين صحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي مركز ومدينة طما، قال عدلي أبو عقيل رئيس المركز، أنه تم تحرير 3 محاضر عدم إعلان و3 محاضر نظافة، وتم إعدام عدد 10 أطباق كبدة منتهية الصلاحية، و2 جركن مخلل منتهي الصلاحية، مشيرا إلى تحرير 15 محضر عدم حمل شهادة صحية، ومحضرين عدم إعلان عن الأسعار، كما تم ضبط 8 لفات شنط سوداء بها معسل منتهي الصلاحية، و15 أطباق بلح الشام منتهي الصلاحية و15 كيلو مخلل منتهي الصلاحية.
وذكر حازم أبو الخير رئيس مركز ومدينة المراغة، أنه تم تحرير 22 محضر تمويني بنطاق المدينة، منها 12 محضرا متنوعا عدم حمل شهادات صحية، وممارسة مهنة بدون ترخيص، وتحرير 10 محاضر تعدي على الطريق العام، وعدم حمل رخصة مزاولة مهنة بائع متجول.
وتم تحرير 67 محضرا متنوعا منها 36 محضرا تموينيا، و10 محاضر عدم تطابق للموصفات، و5 محاضر نقص وزن، و6 محاضر عدم إعطاء بون، و12 محضر تصرف دقيق، 3 محضر عدم إعلان عن مواعيد العمل، كذلك تم تحرير 8 محاضر جنحة صحة متنوع عبارة عن مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات وأخرى منتهية الصلاحية، وعدم حمل شهادات صحية، ورخصة بائع متجول، كما تم تحرير 22 محضر إشغالات ونظافة.