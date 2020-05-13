تحرير 271 محضر تمويني متنوع وضبط 4 أطنان أسمدة بسوهاج

أعلنت محافظة سوهاج، عن تحرير 271 محضرا تموينيا متنوعا وإعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم ضبط 4 أطنان أسمدة زراعية خارج الجمعيات الزراعية.

جاء ذلك خلال حملات تموينية مكبرة شنتها الوحدات المحلية المختلفة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج لضبط الأسواق والأسعار ومراقبة السلع الغذائية المطروحة للبيع للمواطنين، بالتنسيق مع مديريات التموين، والصحة، والطب البيطري، وحماية المستهلك، ومباحث التموين، للحد من استغلال المواطنين بسبب الظروف التي تمر بها البلاد.

وأوضح محمد إمبابي رئيس مركز ومدينة سوهاج، أنه تم تحرير 2 محضر نظافة، و3 محاضر عدم حمل شهادة صحية، وضبط 500 لتر بوظة وعصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمي، خلال حملة تموينية مكبرة على الأسواق بقرية الصلعا.

وقال علي يوسف أبو عقيل رئيس مركز ومدينة جرجا، إنه تم تحرير 29 محضر إشغال طريق، وتحرير 36 محضر صحة، وتحرير 4 محاضر تموين خلال حملة على محال البقالة والسوبر ماركت، كما تم إعدام 20 كيلو من الحليب الرايب منتهى الصلاحية، و إعدام 200 كيلو من المخللات والجبن غير صالح للاستهلاك الآدمي، كما تم إعدام كمية من الزبادي غير صالحة للاستهلاك الآدمي تقدر بـ 18 كيلو جرام.

وأشار أحمد البدري رئيس مركز ومدينة البلينا، إلى تحرير 10 محاضر مخالفات متنوعة، خلال حملة لضبط الأسعار وحماية المستهلك بالمدينة وقراها التابعة، كما تم ضبط 500 كيلو أحشاء داخلية ورأس عجل وذبح خارج السلخانة.

وتم تحرير 12 محضر إعدام و4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، و12 محضر نظافة، وتم ضبط 4 أطنان أسمدة زراعية غير مصرح بتداولها خارج الجمعيات الزراعية، لافتا إلى أنه خلال حملة تموينية على المخابز أسفرت عن تحرير 7 محاضر مواصفات و7 محاضر نقص وزن، و4 محاضر بون صرف، ومحضر عدم وجود ميزان، و4 محاضر عدم إعلان عن مواعيد العمل، بالإضافة إلى تحرير 29 محضرا تموينيا في حملة آخرى.

وفي حي شرق سوهاج، قال عاطف الصمطي رئيس الحي، إنه تم تحرير 15 محضر تمويني في حملة لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار بالحي، حيث تم تحرير 7 محاضر لمنشآة مدارة بدون ترخيص، و5 محاضر عدم حمل شهادة صحية، و3 محاضر نظافة.

ولفت عبد المنعم علي عبد القوي رئيس مركز ومدينة ساقلتة، إلى أنه تم تحرير 13 محضرا تموينيا منها 6 محاضر تموين، و5 محاضر متنوعة، ومحضرين صحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مركز ومدينة طما، قال عدلي أبو عقيل رئيس المركز، أنه تم تحرير 3 محاضر عدم إعلان و3 محاضر نظافة، وتم إعدام عدد 10 أطباق كبدة منتهية الصلاحية، و2 جركن مخلل منتهي الصلاحية، مشيرا إلى تحرير 15 محضر عدم حمل شهادة صحية، ومحضرين عدم إعلان عن الأسعار، كما تم ضبط 8 لفات شنط سوداء بها معسل منتهي الصلاحية، و15 أطباق بلح الشام منتهي الصلاحية و15 كيلو مخلل منتهي الصلاحية.

وذكر حازم أبو الخير رئيس مركز ومدينة المراغة، أنه تم تحرير 22 محضر تمويني بنطاق المدينة، منها 12 محضرا متنوعا عدم حمل شهادات صحية، وممارسة مهنة بدون ترخيص، وتحرير 10 محاضر تعدي على الطريق العام، وعدم حمل رخصة مزاولة مهنة بائع متجول.

وتم تحرير 67 محضرا متنوعا منها 36 محضرا تموينيا، و10 محاضر عدم تطابق للموصفات، و5 محاضر نقص وزن، و6 محاضر عدم إعطاء بون، و12 محضر تصرف دقيق، 3 محضر عدم إعلان عن مواعيد العمل، كذلك تم تحرير 8 محاضر جنحة صحة متنوع عبارة عن مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات وأخرى منتهية الصلاحية، وعدم حمل شهادات صحية، ورخصة بائع متجول، كما تم تحرير 22 محضر إشغالات ونظافة.