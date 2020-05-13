ميليشيات عراقية في البصرة تدعو إلى مظاهرات ضد رئيس الوزراء الجديد

دعت ميليشيات عراقية في البصرة إلى مظاهرات ضد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، في نبأ عاجل، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، أنه تقرر إطلاق سراح المعتقلين باستثناء المتورطين بدماء العراقيين، مشددا على محاسبة المقصرين، وتقديم تعويضات للمتضررين، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضاف الكاظمي خلال كلمة: "حكومتنا شفافة وليست حكومة غرف مظلمة، العراق لن يكون ممرا أو مقرا للإرهاب".

وأشار رئيس الوزراء العراقي، إلى أنه أمر بتشكيل لجنة من الخبراء لمساعدة مفوضية الانتخابات من أجل تحقيق انتخابات برلمانية عادلة.