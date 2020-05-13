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محمود مسلم

ميليشيات عراقية في البصرة تدعو إلى مظاهرات ضد رئيس الوزراء الجديد

كتب:

(وكالات)
12:12 م | الأربعاء 13 مايو 2020
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

دعت ميليشيات عراقية في البصرة إلى مظاهرات ضد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، في نبأ عاجل، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، أنه تقرر إطلاق سراح المعتقلين باستثناء المتورطين بدماء العراقيين، مشددا على محاسبة المقصرين، وتقديم تعويضات للمتضررين، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضاف الكاظمي خلال كلمة: "حكومتنا شفافة وليست حكومة غرف مظلمة، العراق لن يكون ممرا أو مقرا للإرهاب".

وأشار رئيس الوزراء العراقي، إلى أنه أمر بتشكيل لجنة من الخبراء لمساعدة مفوضية الانتخابات من أجل تحقيق انتخابات برلمانية عادلة.