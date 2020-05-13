عاجل.. خام غرب تيكساس يهبط لـ25.54 دولار

انخفضت أسعار نفط خام غرب تيكساس الأمريكي إلى 25.54 دولار للبرميل، وذلك بعد أن ارتفع سعره الأسبوع الماضي إلى أكثر من 26 دولار للبرميل.

وشهدت الفترة السابقة ارتفاعات واضحة في أسعار النفط بشكل عام، بعد إعلان عدد من الدول الاقتراب من التوصل إلى علاج لفيروس كورونا والذي تسبب في قلة الطلب على النفط وزيادة الركود في الأسواق العالمية.

ولكن الأسبوع الحالي شهد انخفاضا في الأسعار منذ بدايتة خاصة مع ظهور إصابات جديدة في البلدان التي بدأ المرض بالانحصار بها خاصة بعد بدء تخفيف القيود التي كانت فرضت بسبب الفيروس.