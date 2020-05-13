منها أصل البطاقة.. المستندات المطلوبة لاستخراج توكيلات السيارات

تقدم مصلحة الشهر العقاري 8 خدمات خلال الفترة الراهنة، ضمن حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة لعدم تعطيل مصالح المواطنين ومواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

الخدمات الثمان هي "إثبات التاريخ للمحررات، التصديق على الدفاتر التجارية، محضر إيداع وصية مغلقة، محضر فتح وصية مغلقة، التوكيل الخاص بصرف المعاش، والإقرارات، والتوكيلات الخاصة بكافة أنواعها وتوثيق عقود بيع المركبات".

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي المستندات المطلوبة لعمل توكيل خاص بالمركبات، سواء توكيل ببيع سيارة أو إدارتها..

أولا المستندات المطلوبة لعمل توكيل خاص بإدارة السيارة

أصل بطاقة الرقم القومي سارية للموكل.

اسم الوكيل ووظيفته وعنوانه وجنسيته.

ثانيا المستندات المطلوبة لعمل توكيل خاص ببيع سيارة

أصل بطاقة الرقم القومي سارية للموكل.

رخصة السيارة سارية أو شهادة بيانات حديثة لا تزيد على شهر من المرور، في حالة انتهاء الرخصة مع سحبها.

اسم الوكيل ووظيفته وعنوانه وجنسيته.