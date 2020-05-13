ارتفاع عدد ضحايا هجوم أفغانستان إلى 24 قتيلا

أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم، ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم غرب العاصمة كابول إلى 24 شخصا على الأقل، وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة العامة وحيد مجروح، وفق ما أوردته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية أن حصيلة قتلى هجوم الأمس ارتفعت إلى 24 شخصا، موضحا أن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة ما لا يقل عن 16 آخرين.

وهاجمت مجموعة من الرجال المسلحين جناح التوليد في مستشفى بسعة 100 سرير في منطقة دشت بارشي في غرب العاصمة كابول، أمس الثلاثاء.

ولم تعلن أي جهة أو جماعة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم على الرغم من أن التقارير تشير إلى أن فرع تنظيم داعش الإرهابي قد أعلن مسؤوليته.

وكانت طالبان قد نفت في وقت سابق تورط أحد مسلحي الحركة في الهجوم.

مقتل وإصابة 36 من مسلحي طالبان في غارات جوية شمال أفغانستان

من جانبه، أعلن الجيش الأفغاني مقتل وإصابة ما لا يقل عن 36 من مسلحي طالبان في سلسلة من الغارات الجوية بإقليم بلخ الشمالي.

وقال فيلق شاهين 209 في بيان، أوردته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، اليوم، إن غارة جوية استهدفت تجمعا لمسلحي طالبان في منطقة تشار بولاك في بلخ مما أسفر عن مقتل 5 من عناصر الحركة وإصابة آخر.

وفي بيان منفصل، قال فيلق شاهين 209 إن غارة جوية في بلخ أودت بحياة 17 مقاتلاً من طالبان على الأقل، موضحا أن الغارة الجوية أصابت 13 من مقاتلي طالبان الذين تجمعوا في منطقة بلاس بوش.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تشير فيه تقارير غير مؤكدة إلى مقتل عدد من المدنيين أيضا خلال الغارة الجوية في بلخ، غير أن الفيلق العسكري رفض هذه المزاعم وقال إن الغارة الجوية لم تسفر سوى عن مقتل المسلحين فقط الذين كانوا منشغلين في تدمير أحد الطرق.