إندونيسيا تسجل أعلى معدل إصابة يومية بكورونا بـ 689 حالة

أعلنت إندونيسيا تسجيل أكثر من 600 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك للمرة الأولى منذ أن أكدت البلاد أول حالة بها في أوائل مارس الماضي، ما يجعل إجمالي عدد المصابين يتجاوز 15 ألفا اليوم.

وسُجلت 689 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل مجموع الإصابات إلى 15438، من بينهم نحو ألف حالة وفاة ونحو 3300 حالة شفاء.

وجاءت أعلى ارتفاع لمعدل الوفيات في يوم واحد في الوقت الذي تفكر فيه الحكومة لوضع خطة لبدء تخفيف قيود التباعد الاجتماعي الشهر المقبل للسماح للشركات باستئناف عملها تدريجيا.

وتهدف الخطة، التي لا تزال قيد التطوير، إلى استعادة النشاط الاقتصادي كالمعتاد بحلول نهاية يوليو المقبل، حيث سيتم السماح لمراكز التسوق باستئناف عمليات محدودة في 8 يونيو، والسماح للمدارس بإعادة فتحها ضمن جداول متداخلة، وممارسة الرياضة في الهواء الطلق مع التباعد الاجتماعي.

لكن الخطة شددت أيضًا على أنها متوقفة على تحقيق مقاييس الصحة العامة أولاً، بما في ذلك تسوية المنحنى اليومي لحالات الإصابة الجديدة.